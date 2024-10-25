فلسطين.. غارات إسرائيلية تستهدف مسجدي الفاروق والصالحين بمنطقة قيزان النجار جنوب خان يونس

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارات جوية استهدفت مسجدي الفاروق والصالحين في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك 3 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين جنوب غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي منع طواقم الدفاع المدني من مساعدة المصابين في المجزرة التي ارتكبها في جباليا.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال للسماح لطواقم الدفاع المدني بالقيام بمهامها في شمال غزة.