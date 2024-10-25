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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلين بمنطقة قيزان النجار في خان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن هناك عدد من الشهداء والمصابين جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على منزلين بمنطقة قيزان النجار في خان يونس.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، بمقتل وجرح أكثر من 150 شخصًا إثر قصف إسرائيلي استهدف 13 منزلًا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على حي قيزان النجار جنوب شرقي مدينة خان يونس، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك نحو 3 شهداء وأكثر من 20 مصابا معظمهم من الأطفال جراء قصف إسرائيلي متواصل جنوب شرقي مدينة خان يونس

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، وينفذ الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مما تسبب في استشهاد وإصابة أكثر من 143 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

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