فلسطين.. مقتل وجرح أكثر من 150 شخصا إثر قصف إسرائيلي استهدف 13 منزلا بمخيم جباليا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، نقلًا عن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، بمقتل وجرح أكثر من 150 شخصًا إثر قصف إسرائيلي استهدف 13 منزلًا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات جوية على عشرة منازل على الأقل في منطقة الهوجا وسط مخيم جباليا، مشيرة إلى أن المواطنين في المنطقة المستهدفة أطلقوا نداءات استغاثة للمساعدة في نقل الجرحى، إلا أن طواقم الإسعاف والإنقاذ تواجه صعوبة في الوصول إلى المكان بعد أن عطل الاحتلال عملها في شمال القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، وينفذ الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مما تسبب في استشهاد وإصابة أكثر من 143 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.