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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

طائرات الاحتلال المروحية تطلق النار على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن طائرات الاحتلال المروحية أطلقت النار على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ما أدى إلى إصابته بجروح في قدمه.

كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على حي قيزان النجار جنوب شرقي مدينة خان يونس، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك نحو 3 شهداء وأكثر من 20 مصابا معظمهم من الأطفال جراء قصف إسرائيلي متواصل جنوب شرقي مدينة خان يونس.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. 

طائرات الاحتلال استهداف خان يونس جنوب قطاع غزة