نيويورك تايمز: خامنئي أمر الحرس الثوري بوضع خطط عسكرية للرد على أي هجوم إسرائيلي محتمل

أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلًا عن مسؤولون إيرانيون، أن نطاق أي رد إيراني سيعتمد إلى حد كبير على طبيعة الهجمات الإسرائيلية.

وأضافوا، إن المرشد الإيراني علي خامنئي أمر الحرس الثوري بوضع خطط عسكرية عدة للرد على أي هجوم إسرائيلي محتمل على إيران.

وتابعوا، أن خامنئي وجه بأن يكون الرد حاسما إذا ضربت إسرائيل البنية التحتية للنفط والطاقة أو المنشآت النووية أو مسؤولين كبارا.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، بأن التهديدات الإسرائيلية باستهداف منشآتنا النووية تتعارض مع القوانين الدولية.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفضها تهديدات إسرائيل باستهداف المواقع النووية الإيرانية.

ودعا يائير لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلي ورئيس حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل)، اليوم الاثنين، إلى توجيه ضربات إلى حقول نفط إيرانية ردا على إطلاق ايران صواريخ باليستية على إسرائيل الأسبوع الماضي.