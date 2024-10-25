بعد تعيينه وكيل «تعليم كفر الشيخ».. السيرة الذاتية للدكتور علاء جودة

الجمعة 25/أكتوبر/2024 - 02:56 ص

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم قرارًا بتعيين، الدكتور علاء جودة وكيلًا لوزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، خلفًا لـ محمد عبدالله وكيل الوزارة السابق، والذي قضى عامين بالخدمة.

وولد جودة بقرية تيدة مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وعمل من قبل مدرسًا للغة العربية بمدرسة سيدي سالم الثانوية، ثم مديرًا لإدارة الجودة بكفر الشيخ.

وشغل منصب، مديرًا لإدارة سيدي سالم والحامول وغرب مدينة كفر الشيخ، إلى أن رقي في عام 2022 لمنصب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بكفر الشيخ، حتى صدر القرار الجديد.

وكان، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر قرارًا وزاريًا، بالحركة الجديدة لوكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية، وشملت تكليف الدكتور علاء فريج جودة سيد أحمد، مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، في ضوء ضخ دماء جديدة والاستعانة بالكفاءات في إطار جهود الارتقاء بالمنظومة.