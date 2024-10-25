لبنان.. 12 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت تركزت على حارة حريك وبرج البراجنة

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، أن طيران الجيش الإسرائيلي شن 12 غارة جوية على الضاحية الجنوبية، تركزت على حارة حريك وبرج البراجنة والشويفات والحدث.

كما استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي، منطقة القائم بالضاحية الجنوبية لبيروت، واعتدى على منطقة الشويفات بالضاحية الجنوبية لبيروت.

ومساء أمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن هناك 5 شهداء وجريحان بسبب الغارة الإسرائيلية على بلدة الحلانية في البقاع.

وقال حزب الله اللبناني، أن مقاتليه استهدفوا للمرة الثانية تجمعا لجنود ‏العدو الصهيوني شرقي بلدة مركبا بصلية صاروخية.

كما أعلن استهداف تجمعا لجنود ‏الجيش الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا بصلية صاروخية، وأصابتها إصابة مباشرة.