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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فصائل عراقية تعلن استهداف موقعا حيويا في إيلات بواسطة الطيران المسيّر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت فصائل عراقية، اليوم الجمعة، أن مقاتليه استهدفوا بواسطة الطيران المسيّر موقعا حيويا في أم الرشراش "إيلات".

وأوضحت من خلال بيان لها، أن العملية تأتي استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ .

وأمس الخميس، أعلنت فصائل عراقية، استهداف موقعا حيويا إسرائيليا في الجولان بالطائرات المسيرة.

كما أعلنت من خلال بيان لها، أن مقاتليه هاجموا بالطائرات المسيرة هدفًا حيويًا إسرائيليًا في وسط الأراضي المحتلة.

وفي وقت سابق، هاجمت فصائل عراقية، موقعا حيويا في غور الأردن المحتل بالطيران المسير للمرة الثانية.

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