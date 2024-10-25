ads
الجمعة 25 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالفيديو.. نور تطلق أغنيتها الجديدة "نجوم"

نور
نور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أطلقت المطربة الشابة نور أغنيتها الجديدة بعنوان "نجوم"، التي تقدم من خلالها رؤيتها عن النمو الشخصي في مواجهة التحديات الداخلية، حيث تصف الأغنية صراعاتها مع القلق والأفكار المتداخلة، وتعكس تصميمها على التحرر من التفكير السلبي وتقدير الإيجابيات في حياتها. وأهمية مواجهة الذات لتحقيق التوازن.

تمثل نور جزءًا من الموجة الجديدة في مشهد الاندر جراوند، حيث تدمج بين موسيقى البوب الغربية والأصوات المحلية. كما تتميز أعمالها بالبساطة، حيث تجمع بين المشاعر الهادئة والإيقاعات العربية، مقدمة مزيجًا متناغمًا يجمع بين الحنين والحداثة. بكلماتها الممزوجة بين العربية والإنجليزية، مما يخلق تجربة موسيقية قريبة من الجمهور.

نور نجوم الاندر جراوند