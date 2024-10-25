بالفيديو.. نور تطلق أغنيتها الجديدة "نجوم"

أطلقت المطربة الشابة نور أغنيتها الجديدة بعنوان "نجوم"، التي تقدم من خلالها رؤيتها عن النمو الشخصي في مواجهة التحديات الداخلية، حيث تصف الأغنية صراعاتها مع القلق والأفكار المتداخلة، وتعكس تصميمها على التحرر من التفكير السلبي وتقدير الإيجابيات في حياتها. وأهمية مواجهة الذات لتحقيق التوازن.

تمثل نور جزءًا من الموجة الجديدة في مشهد الاندر جراوند، حيث تدمج بين موسيقى البوب الغربية والأصوات المحلية. كما تتميز أعمالها بالبساطة، حيث تجمع بين المشاعر الهادئة والإيقاعات العربية، مقدمة مزيجًا متناغمًا يجمع بين الحنين والحداثة. بكلماتها الممزوجة بين العربية والإنجليزية، مما يخلق تجربة موسيقية قريبة من الجمهور.