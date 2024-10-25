أحمد الغندور «الدحيح» يفتتح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي

افتتح حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بتقديم أحمد الغندور الشهير بـ «الدحيح»، كلمة على خشبة مسرح حفل الافتتاح، تحدث خلالها عن تاريخ السينما ومدى تأثيرها على المجتمع، وذلك وسط حضور نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم.

ومن بينهم المهندس نجيب ساويرس، مؤسس المهرجان، والمهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة المهرجان، والفنانة يسرا، عضو المجلس الاستشاري الدولي للمهرجان.

ويستمر المهرجان حتى الأول من نوفمبر، ويُعد من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، حيث يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي.

كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال «منصة الجونة السينمائية»، ذراعه الصناعية.