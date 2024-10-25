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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كيف احتفل محمود كهربا بتتويج الأهلي بكأس السوبر المصري

كهربا
كهربا
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احتفل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي،  بفوز فريقه على نادي الزمالك والتتويج بكأس السوبر المصري، على حساب الزمالك في اللقاء الذي أقيم، مساء يوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد، بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري، وذلك عقب فوزه على غريمه التقليدي نادي الزمالك، بنتيجة 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
ونشر محمود كهربا، مقطع فيديو عبر خاصة «الاستوري» على حسابه الرسمي على «إنستجرام»، عبر من خلاله عن فرحته العارمة، أثناء مشاهدته لقاء القمة مع بعض أصدقائه، ليظهر فرحة هيستيرية فور إضاعة عمر جابر لاعب نادي الزمالك آخر ركلة جزاء لفريقه، معلقا على المقطع بعبارة: الحمدلله. 

ترحيل محمود كهربا 

وفي وقت سابق أعلنت إدارة النادي الأهلي، ترحيل محمود كهربا من الإمارات بعد لقاء سيراميكا كليوباترا الأخيرة، والذي انتهى بانتصار المارد الأحمر، بهدفين مقابل هدف وحيد، في الدور نصف النهائي، وتغريمه مليون جنيه، بسبب ما بدر منه تجاه مدربه السويسري مارسيل كولر، بعد استبعاده من تشكيل الفريق أمام سيراميكا.

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