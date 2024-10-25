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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الأمريكية: بلينكن سيبحث مع ميقاتي سبل وقف الحرب في لبنان

بلينكن وميقاتي
بلينكن وميقاتي
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيبحث مع رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي، سبل وقف الحرب في لبنان.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن سيلتقي رئيس الوزراء اللبناني اليوم في العاصمة البريطانية لندن.

وفي وقت سابق، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أن أهم أولوياته التوصل إلى وقف إطلاق النار في بلاده، مشددا على تمسكه بتنفيذ قرار 1701 كاملا في إطار سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

وشدد ميقاتي على أنه لا حل إلا بالشكل الدبلوماسي على الطاولة سواء ما يخص لبنان أو المنطقة، مؤكدا أن لبنان متمسك بالحل الدبلوماسي لوقف هذا القتل والدمار والعنف.

الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وقف الحرب في لبنان