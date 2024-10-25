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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان.. طيران الجيش الإسرائيلي شن 7 غارات على مباني سكنية بالضاحية الجنوبية لبيروت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بأن طيران الجيش الإسرائيلي شن 7 غارات على مباني سكنية وتجارية بالضاحية الجنوبية لبيروت.

كما استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي، منطقة القائم بالضاحية الجنوبية لبيروت، واعتدى على منطقة الشويفات بالضاحية الجنوبية لبيروت.

ومساء أمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن هناك 5 شهداء وجريحان بسبب الغارة الإسرائيلية على بلدة الحلانية في البقاع.

وقال حزب الله اللبناني، أن مقاتليه استهدفوا للمرة الثانية تجمعا لجنود ‏العدو الصهيوني شرقي بلدة مركبا بصلية صاروخية.

كما أعلن استهداف تجمعا لجنود ‏الجيش الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا بصلية صاروخية، وأصابتها إصابة مباشرة.

طيران الجيش الإسرائيلي 7 غارات قصف مباني سكنية استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت لبنان