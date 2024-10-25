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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي والجهاز الفني والإداري بكأس السوبر المصري

محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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هنأ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخ النادي.

 وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز والروح العالية للاعبي الأهلي على مدار أشواط المباراة، وإصرارهم على تحقيق الفوز. مشيرًا إلى حقهم في  الاحتفال بالبطولة مع الأخذ في الحسبان التحديات التي تنتظرهم خلال الأيام القادمة. 

كما هنأ محمود الخطيب جماهير الأهلي بهذه المناسبة، وأكد على تقديره لمساندتها لناديها وفرقه الرياضية في كل المواقف داخل وخارج البلاد.

محمود الخطيب السوبر المصري للأبطال الاهلي والزمالك