حزب ”المصريين“: كلمة الرئيس السيسي في قمة بريكس عبرت عن موقف مصر الثابت تجاه القضايا الدولية والإقليمية

ثمن حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة «بريكس بلس»، مؤكدًا على أهمية النقاط الرئيسية التي تناولها الرئيس السيسي في خطابه، موضحًا أن هذه الكلمة جاءت لتعبر عن موقف مصر الثابت والمستقل في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية في غزة والانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين.

وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم، إن حديث الرئيس السيسي عن ضرورة تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف، يعكس أهمية تقديم الدعم المالي والتقني للدول التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، بما يتيح لها القدرة على تنفيذ مشروعات التنمية الأساسية، مشيرًا إلى أن هذه النقطة تعكس توجهات مصر نحو تعزيز التعاون الدولي والاعتماد على آليات تمويلية جديدة تدعم النمو الاقتصادي في ظل التحديات التي يواجهها النظام الاقتصادي العالمي.

وأشار رئيس حزب ”المصريين“، إلى تأكيد الرئيس السيسي على أن النظام الدولي يعاني من ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات العالمية، وخاصة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في غزة ولبنان، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أثار قضية غياب المحاسبة والعدالة فيما يرتكب من جرائم في قطاع غزة ولبنان، حيث تتعرض البنية التحتية والمناطق السكنية لقصف مستمر دون محاسبة دولية فعلية، وهو ما يعكس موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية والدعوة المستمرة لحل الدولتين واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أهمية الدعوة التي أطلقها الرئيس السيسي لتحقيق العدالة والمحاسبة على المستوى الدولي، موضحًا أن مصر كانت ولا تزال صوتًا قويًا يطالب بالإنصاف الدولي وتطبيق القانون الدولي على الجميع دون تمييز، لافتًا إلى أن غياب المحاسبة يجعل العالم أكثر اضطرابًا ويعزز من استمرارية النزاعات والصراعات في المناطق الساخنة مثل غزة ولبنان.

وأضاف أن مصر تواصل بذل الجهود الدبلوماسية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي لتحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، موضحًا أن الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي تؤكد على أن مصر، بفضل قيادتها الحكيمة، تعمل على تعزيز العدالة الدولية وإنهاء حالة الفوضى التي يعاني منها النظام العالمي بسبب ازدواجية المعايير، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وضع النقاط على الحروف خلال كلمته في قمة «بريكس بلس» لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة، يراعي حقوق الشعوب ويعزز التنمية المستدامة.

وأعرب ”أبو العطا“ عن تأييده الكامل لدعوة الرئيس السيسي إلى تعزيز التعاون «جنوب - جنوب» بين الدول النامية، موضحًا أن هذا التعاون يمكن أن يكون بديلًا فاعلًا لهيمنة القوى التقليدية في النظام الدولي، التي قد تفرض سياسات أحادية تضر بمصالح هذه الدول، مشيرًا إلى أن مصر كانت دائمًا سباقة في تقديم المساعدة والدعم الفني لدول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وهو ما يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية، فضلًا أن مصر ستظل داعمة لأي تحرك دولي يهدف إلى تعزيز العدالة والشمولية في صنع القرار الدولي.

واختتم: كلمة الرئيس السيسي في قمة «بريكس بلس» جاءت في توقيت حرج يشهد فيه العالم تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة، من بينها الاقتصادية والسياسية، وتسعى مصر بقيادة الرئيس السيسي دائمًا إلى تعزيز التعاون الدولي بما يخدم مصالح الدول النامية، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في الدفاع عن العدالة الدولية والعمل الجماعي، وهذه القمة تمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين دول الجنوب والتصدي لمحاولات الهيمنة السياسية والاقتصادية التي تعيق التنمية المستدامة.