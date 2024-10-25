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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أشرف داري: أتمنى وضع بصمتي على بطولات الأهلي في الفترة المقبلة

أشرف داري لاعب الأهلي
أشرف داري لاعب الأهلي
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وجه أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة للاعبي الأهلي والجمهور، وإدارة النادي بعد التتويج بلقب السوبر المصري.

وقال أشرف داري في تصريحات تليفزيونية: فخور باللعب للنادي الأهلي وتمنيت المشاركة مع زملائي ولكن الإصابة أبعدتني. واللاعبون الذين يشاركون يؤدون بأفضل شكل ودورهم كان كبيرًا في تتويج الفريق اليوم بلقب السوبر.

وأضاف أشرف داري: انسجمت سريعًا لأنني اعتدت على اللعب في الأندية الكبيرة والأهلي هو كبير إفريقيا، ويضم لاعبين أصحاب خبرات وكان لهم دور عظيم في دعمي وشعوري أني عنصر ليس بجديد على الفريق.

واختتم: أتمنى أن يكون لي دور مع الأهلي دائمًا والمشاركة في التتويج بالبطولات لإسعاد الجماهير العظيمة التي تساند الفريق في كل المناسبات.

وتوج الأهلي باللقب الخامس عشر في تاريخه لبطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح "7/6"، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

أشرف داري الاهلي والزمالك السوبر المصري بالإمارات