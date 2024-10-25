محمد رمضان: الأهلي منظومة كبيرة وسعداء بلقب السوبر وفرحة الجماهير

قال محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي إن الفريق استحق الفوز بلقب السوبر المصري بعد ‏الفوز على الزمالك، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بالإمارات في نهائي ‏البطولة.‏

وأضاف المدير الرياضي: صعب أن نخسر بطولتين متتاليتين. لاعبو الأهلي كان لديهم ‏الحماس والرغبة في تحقيق الفوز، وهو ما ظهر خلال المردود الفني للأهلي بشكل عام على ‏مدار المباراة، لا سيما في الشوط الأول الذي كان الفريق قادرًا خلاله على حسم المباراة. ‏

وأشار رمضان إلى أن الأهلي كان يحتاج إلى الفوز باللقب لإسعاد الجماهير سواء التي ‏حضرت في مدرجات محمد بن زايد أو جميع الجماهير بشكل عام التي دائمًا تساند الفريق ‏وتدعمه.‏

واختتم محمد رمضان تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي منظومة كبيرة، وأنه يحاول أن يستكمل ‏ما قدمه من سبقه، وهو ما اعتاد عليه الجميع داخل النادي.‏