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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

خالد قبيصى مديرا لمديرية التربية والتعليم بالفيوم

خالد قبيصى مديرا
خالد قبيصى مديرا لمديرية التربية والتعليم بالفيوم
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أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بتكليف الدكتور خالد قبيصى وكيلا لوزارة التربية والتعليم ومدير عام لمديرية التربية والتعليم بالفيوم خلفا ل الدكتورة أماني قرني.

يذكر أن الدكتور خالد القبيصى سبق له أن شغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط 
ثم وكيلا لوزارة التعليم بمحافظتي الإسماعيلية ثم أسوان.

والدكتور خالد خلف قبيصى عثمان حاصل على دكتوراه فى علم النفس التربوى عام 2005 وماجستير فى علم النفس التربوى عام 2000 وبكالوريوس خدمة اجتماعية عام 1992، وكان القبيصى يشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط ندبا منذ فترة.

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم قرارا بتكليف الدكتور خالد قبيصى وكيلا لوزارة التربية والتعليم ومدير عام لمديرية التربية والتعليم بالفيوم خلفا ل الدكتورة أماني قرني الدكتور خالد قبيصي مديرا لمديرية التربية والتعليم بالفيوم حركة مديري مديريات التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم محافظة الفيوم