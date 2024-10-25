بالصور.. الاتحاد العام لشباب العمال بالأقصر ينظم ندوة تثقيفية حول "الشمول المالي"

أقام الاتحاد العام لشباب العمال فرع محافظة الأقصر، ندوة تثقيفية عن "الشمول المالي" بالتعاون مع رواد النيل ببنك مصر، وذلك بمكتبة مصر العامة بالأقصر، تحت رعاية عبدالعزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، وشارك في الندوة عدد ٢٠٠ من اعضاء الاتحاد من جميع قرى ومراكز المحافظة.

استهدفت الندوة، التأكيد علي أهمية تعزيز الوعي المالي لدي الشباب، وتمكينهم من فهم كيفية الاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، بالإضافة إلى توضيح ثقافة الادخار والاستثمار والتمكين الاقتصادي والتخطيط المالي لكل طبقات المجتمع وعلى رأسهم المرأة والشباب.

وأوضح رمضان عبد المبدي نائب رئيس الاتحاد العام للشباب، أن الندوة جاءت بخصوص نشر الثقافة المالية والشمول المالي بالتعاون مع قطاع الشمول المالي، والتمويل العقاري في بنك مصر، موضحا أن الندوة تضمنت اللقاءات التعريفية بمشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي وأهدافه، والشمول المالى وأهميته، وتحفيز السيدات والشباب على المشاركة.

فيما صرحت هدير موسى، أخصائى مالي رواد النيل ببنك مصر، أن الندوة شملت توضيح مفهوم الشمول المالي وأهميته، والإشارة الي المميزات والخدمات التي يقدمها بنك مصر لعملاء الشمول المالي، كما تم فتح باب المناقشة والرد من خلال ممثلي البنك علي كافة الاستفسارات الواردة من السيدات بالندوة، فضلا عن استخراج بطاقات كارت ميزة للسيدات الراغبات خلال الندوة.

من جانبه، أشار المهندس مصطفى السنوسي، منسق الاتحاد العام لشباب العمال بمركز إسنا جنوب الأقصر؛ إلى أهمية هذه الندوة التثقيفية المهمة حول الشمول المالي والثقافة المالية، بالتعاون مع قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، مؤكدًا أن الإتحاد يسعى دائمًا إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تهدف إلى الارتقاء بشبابنا وتوفير فرص تنموية حقيقية لهم.

وأضاف السنوسي، أنه من بين هذه الأهداف: تمكين الشباب وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات المهنية والتعليمية والاقتصادية، لرفع كفاءتهم وزيادة قدرتهم علي مواجهه التحديات؛ بجانب نشر الوعي المالي والثقافة المالية بين الشباب، مما يتيح لهم فهمًا أفضل للمفاهيم المصرفية وإدارة الأموال، بما في ذلك الشمول المالي والتمويل العقاري؛ وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الإرشاد والمساعدة للشباب الراغبين في بدء مشروعاتهم الخاصة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة؛ بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية الكبري مثل بنك مصر، لضمان تقديم أفضل الخدمات التدريبية والتثقيفية لأعضاء الاتحاد.

وفي كلمتها، أشادت الدكتورة ليلى البسيوني مدير إدارة التثقيف المالي ببنك مصر، بتنظيم البرامج التدريبية التى تستهدف تأهيل الكفاءات الشابة من السيدات داخل البنك وتمكين المرأة وتجهيز القيادات الشابة النسائية للتعلم والمشاركة، والتغلب على التحديات والتحيزات الثقافية التي تواجهها المرأة في العالم التنفيذي ومساعدة المرأة على استثمار طاقاتها وقدراتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها، مشيرة إلى أنه إذا قدمت جميع البنوك ذات الخدمات للمرأة سوف نضمن تحقيق الشمول المالي للمرأة بنسبة ١٠٠٪، متمنية أن تحذو جميع البنوك حذو بنك مصر فى دعم المرأة.

شهدت الندوة، حضور أحمد عبد المتجلى رئيس فرع الأقصر، ورمضان عبد المبدى نائب رئيس الاتحاد العام للشباب، والمهندس مصطفي السنوسي رئيس قطاع مركز إسنا، والدكتورة منى عبده عضو المجلس القومى للمرأة، ورجال الدين المسيحي والإسلامى وقيادات الأقصر وعمد ومشايخ المحافظة.

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