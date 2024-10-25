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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. إصابة طفل برصاص قوات الاحتلال في الخليل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بإصابة طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ما أدى إلى إصابته بجروح في قدمه.

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على حي قيزان النجار جنوب شرقي مدينة خان يونس، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك نحو 3 شهداء وأكثر من 20 مصابا معظمهم من الأطفال جراء قصف إسرائيلي متواصل جنوب شرقي مدينة خان يونس.

كما شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. 

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