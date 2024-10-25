وسام أبو علي يكشف سبب البكاء خلال ركلات الترجيح أمام الزمالك

أبدى الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري بالفوز على الغريم التقليدي، نادي الزمالك، مؤكدا أن الفريق كان جيدًا ضد الزمالك.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال وسام أبو علي أبو علي، عبر أبو ظبي الرياضية: هذا اللقب الرابع لي مع الأهلي في 9 أشهر.

وأضاف وسام أبو علي، إن الله كلل تعب الفريق الذي استعد بشكل جيد وأهدرنا فرص عديدة، ولم نوفق، والشناوي تألق بطريقة جيدة.

وأردف، إن كل من شاهد اللقاء يعرف أن الأهلي كان جيدًا وضغطنا الزمالك بشكل كبير، في مراحل عديدة ضغطنا على الزمالك، وكنا جيدين وكولر طلب منا زيادة الضغط في الشوط الثاني، لكن الزمالك استطاع صناعة فرص.

وواصل: "الحمد لله على الفوز وبكيت كثيرا اليوم".

واختتم وسام أبو علي تصريحاته، مؤكدا إن رضا سليم في التدريبات يسجل ركلات الجزاء بشكل جيد لكن عواد تصدى لها، والشناوي تألق وساهم في حصد اللقب.