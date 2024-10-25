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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الطائرات الاسرائيلية تشن غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفة منطقة السانت تريز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، أن الطيران الحربي للجيش الإسرائيلي، شن غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفة منطقة السانت تريز.

كما استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي، منطقة القائم بالضاحية الجنوبية لبيروت، واعتدى على منطقة الشويفات بالضاحية الجنوبية لبيروت.

ومساء أمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن هناك 5 شهداء وجريحان بسبب الغارة الإسرائيلية على بلدة الحلانية في البقاع.

وقال حزب الله اللبناني، أنه استهدف للمرة الثانية تجمعا لجنود ‏العدو الصهيوني شرقي بلدة مركبا بصلية صاروخية.

كما أعلن استهداف تجمعا لجنود ‏الجيش الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا بصلية صاروخية، وأصابتها إصابة مباشرة.

الطائرات الإسرائيلية غارة جوية الضاحية الجنوبية لبيروت منطقة السانت تريز