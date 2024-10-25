إمام عاشور: شخصية البطل سبب تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري

قال إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفوز بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك جاء نتاج جهد كبير وعمل شاق من كافة لاعبي الفريق والجهاز الفني، الذين سعوا بقوة لحصد لقب البطولة، ومصالحة الجماهير الوفية.

وأكد عاشور في تصريحات تليفزيونية أن هذه هي شخصية الأهلي الذي اعتاد على الفوز بالبطولات دائمًا، مؤكدًا أن لاعبي الفريق كانوا رجالًا وأدوا ما عليهم بإخلاص كبير، ووجه تهنئته لجماهير الأهلي التي تدعم الفريق باستمرار وتستحق فرحة البطولات.

وشدد إمام عاشور على أن الأهلي عندما يتعثر في أي بطولة يعرف جيدًا كيف يقف على قدميه من جديد ويعود للوقوف سريعًا على منصات التتويج، لأن هذه هي شخصية البطل.