مصطفى شوبير: الأهلي قدم بطولة مميزة ونهدي السوبر للجماهير

أكد مصطفى شوبير، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن جميع اللاعبين كان لديهم ‏الثقة الكاملة في الفوز بلقب السوبر رغم الفرص التي أهدرت على مدار مباراة الزمالك في ‏نهائي البطولة، والتي لم يحالف الفريق التوفيق خلالها قبل أن يتوج الأهلي باللقب من خلال ‏ركلات الترجيح.‏

وقال شوبير: شكرًا للجماهير التي تواجدت اليوم في مدرجات محمد بن زايد لدعم ‏اللاعبين. قدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك نستحق عليها الفوز باللقب. لم نفقد الأمل في التتويج وكان لدينا يقين وثقة تامة في الفوز بنهائي البطولة.‏

وأشار حارس الأهلي إلى أن المنافسة في حراسة المرمى يتمناها الجهاز الفني وفي غاية ‏الأهمية لأي مدير فني، والذي يحترم الجميع قراره، لافتًا إلى أن جميع الحراس في كامل الجاهزية وتحت تصرف الجهاز الفني ‏في أي وقت.‏

ووجه مصطفى شوبير رسالة إلى جماهير الأهلي مؤكدًا أنها السر وراء كل فوز يحققه الفريق بدعمها ومساندتها، وأن دعمهم له بشكل شخصي وللفريق بشكل عام وسام على ‏صدره.‏