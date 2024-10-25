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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رضا سليم: جمهور الأهلي يستحق الكثير ونسعي للفوز بجميع البطولات

رضا سليم لاعب الأهلي
رضا سليم لاعب الأهلي
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أعرب المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك.

وحقق الأهلي لقب السوبر المصري للمرة 15 في تاريخه والرابعة على التوالي بعد الفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك بركلات الترجيح في النهائي الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في الإمارات. 

ووجه رضا سليم التهنئة لزملائه اللاعبين على المجهود الكبير، وكذلك لإدارة النادي على المساندة الدائمة لكل عناصر الفريق.

وقال رضا سليم في تصريحات عقب نهاية مباراة الأهلي والزمالك إن جمهور الأهلي كبير ويستحق هذا المكسب ونشكره على المساندة الدائمة والوقوف خلف اللاعبين.

وأتم رضا سليم حديثه: شعور الفوز بالبطولات مع النادي الأهلي ممتع. نسعى دائمًا كلاعبين لبذل كل ما نملك من مجهود لاستمرار مسيرة البطولات مع النادي.

وتوج الأهلي باللقب الخامس عشر في تاريخه لبطولة السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7/6، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

الاهلي والزمالك السوبر المصري بالإمارات رضا سليم