شيكابالا يهدي السوبر المصري لـ«القلعة الحمراء»

“البطل يمرض ولا يموت”، شعار رفعه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال بطولة كأس السوبر المصري للأبطال في الإمارات فحققوا اللقب وأثبتوا أن الفريق البطل قادر على العودة سريعا وتعويض خسارة أي بطولة من أجل العودة إلى مكانه المفضل على منصة التتويج التي يعشقها دائما.

وتوج الأهلي ببطولة السوبر المصري للمرة 15 في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 7 - 6، بعدما أهدر حمزة المثلوثي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وعمر جابر للزمالك، ويوسف أيمن ورضا سليم للأهلي.

وعندما كانت نتيجة ركلات الترجيح تشير إلى تعادل الفريقين 5 -5، جاء دور يوسف أيمن مدافع الأهلي، الذي سددها في يد الحارس محمد عواد، مما منح الفرصة لشيكابالا لإنهاء المباراة لصالح الزمالك، ولكنه فشل وتصدى لها حارس الأهلي محمد الشناوي، ليتعادل الفريقان من جديد، ثم يحرز كل من يحيى عطية الله وحسين الشحات ركلتين للأهلي في مقابل إحراز كونراد ميشالاك وإضاعة عمر جابر الركلة الأخيرة التي أعلنت فوز المارد الأحمر.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من استعاده توازنه سريعا فبعد خسارة كأس السوبر الإفريقي أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك في السعودية عاد الأهلي بعد أقل من شهر ورد الاعتبار بالفوز على الزمالك والتتويج بكأس السوبر المصري للأبطال في الإمارات في مباراة قمة تليق بكرة القدم المصرية وتاريخ وعراقة القطبين الأهلي والزمالك.

"مين غيره يفرحني".. هتاف رددته جماهير الأهلي على مر العصور فـ"في الانكسار دائما معاه وجمهوره حماه وفي الأفراح والإنجازات معاه في كل مكان ونسره يحلق عاليا في السماء ملكا متوجا على عرش البطولات محليا وقاريا".

وكتب لاعبو الأهلي أسماءهم بحروف من ذهب في تاريخ النادي بعد التتويج بلقب السوبر المصري للأبطال للمرة الرابعة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، في إنجاز تاريخي لا يتكرر الا في الأهلي ليؤكد المارد الأحمر انه البطل الحقيقي القادر على العودة سريعا إلى مكانه الطبيعي الذي يعشقه وهو رقم 1 والبطل دائما.

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صفحة الاحتفالات بالسوبر المصري بعد عودة البعثة من الإمارات وذلك استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي ببطولة كأس الإنتركونتيننتال يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي

وطالب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اللاعبين والجهاز الفني خلال رحلة العودة، بضرورة غلق ملف الاحتفالات، والتركيز في مواجهة العين الإماراتي في ربع نهائي كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي.

وشدد الخطيب ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي على اللاعبين، بأن الأهلي سيكون أمامه ارتباطات كبيرة وتحديات قوية في الفترة المقبلة في جميع البطولات خاصة وأن هناك نسخة استثنائية للدوري المصري، ستنطلق بعد أيام قليلة عقب مواجهة العين ويجب على الجميع الالتزام وبذل قصاري جهده لأن الأهلي يلعب على جميع البطولات وهدفه التتويج بكل الألقاب.

ويبدأ الأهلي استعداداته اليوم السبت للمواجهة القوية أمام العين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي في الدور الثاني من كأس الإنتركونتيننتال بطولة العالم للأندية للقارات بحثا عن التأهل لنصف النهائي وتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.