تجديد الثقة فى المهندس ناصر حسن وكيلًا لتعليم الغربية

أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الخميس قرارًا بتجديد الثقة للمهندس ناصر حسن مديرا لمديرية التربية والتعليم بالغربية لمدة أخرى.

يذكر أن وزير التربية والتعليم قد قرر تكليف المهندس ناصر حسن وكيلًا للوزارة بمحافظة الغربية منذ عام 2019 وحتى الآن.

الجدير بالذكر أن قرار الوزير اليوم يرجع تقديرًا للمهندس ناصر حسن لجهوده المبذولة وأعماله الملموسة داخل المديرية خلال السنوات الماضية والدور الذى لعبه من أجل تنفيذ كافة الأعمال المكلف بها من قبل الوزارة.

وقدم المهندس ناصر حسن مدير المديرية خالص الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على ثقتهم الغالية ودعمهم الدائم المستمر متمنيًا من الله أن يكون عند حسن ظن الجميع.