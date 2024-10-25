أحمد فؤاد هَنو: الخط العربي فن حي يتجدد ويتطور مع كل جيل

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، فعاليات الدورة التاسعة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي "دورة الخطاط الكبير محمد حمام"، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية. برئاسة المعماري حمدي السطوحي، مساعد الوزير للمشروعات الثقافية، والمشرف على قطاع الصندوق، بالتعاون مع الجمعية المصرية للخط العربي، وتحمل شعار "بناء يتجدد"، وذلك بحضور: الدكتور أسامة طلعت، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الفنان الكبير محمد بغدادي، قوميسير عام الملتقى، وحشد كبير من الجمهور والفنانين المشاركين.

وقال وزير الثقافة: "يعود ملتقى الخط العربي ليحتفي بفنٍ هو عنوان الهوية، ومرآة للتاريخ، فن ارتبط بالحضارة الإسلامية ارتباطًا وثيقًا، فكان شاهدًا على عظمة الأمم، وحافظًا لتراثها، وتجسيدًا لجمال الحرف ومعانيه السامية، وإننا إذ نحتفي بهذا الفن العظيم، فإننا نحتفي بتاريخنا وحضارتنا، ونؤكد على أهمية الحفاظ على هذا الإرث الثمين وتطويره للأجيال القادمة، حيث يحمل الملتقى في نسخته التاسعة شعار "بناء يتجدد"، نؤكد خلاله أن الخط العربي ليس مجرد فن تقليدي، بل هو فن حي يتجدد ويتطور مع كل جيل فهو ينبوعٍ لا ينضب، يلهم الفنانين والمبدعين على مر العصور، وفي عالمنا المعاصر، الذي يتسم بالسرعة والتطور التكنولوجي، لا يزال الخط العربي يحتفظ بجاذبيته وسحره، فهو ملاذ للروح، ووسيلة للتعبير عن الذات، وبوابة للجمال والإبداع".

ودعا الفنانين والخطاطين والباحثين ومحبي الخط العربي، إلى المشاركة الفعالة في فعاليات هذا الملتقى، والمساهمة في إثراء هذا التراث الحضاري العريق. ونقله إلى الأجيال القادمة ليكون شاهدًا على إبداعنا وحضارتنا".

استهلت فعاليات الدورة الجديدة في بافتتاح "المعرض العام للخط العربي" داخل قصر الفنون، بساحة الأوبرا، بمشاركة 160 فنانًا وفنانة من 16 دولة عربية وأجنبية وهى: "الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، المملكة العربية السعودية، الهند، لبنان، بولندا، سلطنة عمان، العراق، الصين، سوريا، إندونيسيا، المغرب، تايلاند، ليبيا، إيطاليا، اليمن".

وبلغ عدد المشاركين في المسابقة الرسمية للملتقى؛ 80 متسابقًا من مصر، و31 متسابقًا أجنبيًا وعربيًا، بالإضافة مشاركة مجموعة من كبار الخطاطين، وضيوف الشرف، والمكرمين، بالإضافة إلى المتدربين المشاركين من "مدرسة خضير البورسعيدى للخط العربي بالقاهرة" وعددهم 35 طالبًا وطالبة.

كما تتضمن الفعاليات "ندوة علمية دولية" تُقام بسينما الهناجرد في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، وتناقش وتعرض عدة أبحاث أكاديمية تتعلق بفنون الخط العربي، بالإضافة إلى ورش عمل فنية متخصصة تقدم تجارب عملية غنية المهتمين بالخط العربي.