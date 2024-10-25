"السوبر المصري"| أول تعليق من كولر بعد التتويج باللقب الرابع على التوالي

عبر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0 مساء الخميس بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال "كولر" في تصريحات لقناة "أبو ظبي" الرياضية، إن المباراة كانت صعبة، ولكن فريقه قدم أداء مميزًا، ولكن التوفيق لم يحالفه في استغلال الفرص التي سنحت له في اللقاء.

وأضاف: لعبنا بجدية وبكل قوة، وحسمنا اللقاء بضربات الترجيح، وأشكر اللاعبين على ما قدموه.

وأشار السويسري إلى أنه سيواصل العمل من أجل تحقيق البطولات مع الأهلي في المرحلة المقبلة.

وأكد، أن المباراة كانت حماسية وصعبة وحافلة بالندية موجها الشكر للجماهير التي دعمت الفريق في أرض الملعب