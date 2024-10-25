"السوبر المصري".. إمام عاشور يدعم كهربا في مراسم التتويج

حرص إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دعم محمود كهربا لاعب الفريق خلال مراسم التتويج بلقب السوبر المصري للأبطال بالإمارات.

توج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات بالفوز على الزمالك بركلات الترجيح في النهائي الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي.

خلال مراسم تتويج الأهلي بلقب السوبر، ارتدى إمام عاشور القميص رقم "7" الخاص بزميله محمود كهربا مؤكدا إن كهربا أقرب لاعب له.

ترحيل محمود كهربا

كان الأهلي قد أعلن في وقت سابق ترحيل محمود كهربا للقاهرة وتغريمه مليون جنيه بسبب سلوك غير لائق مع الجهاز الفني بعد مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي.