السوبر المصري في الجزيرة.. الأهلي بطلا للمرة الـ15

توج فريق الأهلى، ببطولة كأس السوبر المصرى للأبطال، بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك، بنتيجة 7 /6 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافي بالتعادل السلبى بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “استاد آل نهيان”، في البطولة التى تستضيفها دولة الإمارات.

حقق الأهلي لقب السوبر المصري للمرة 15 في تاريخه ليبتعد عن أقرب منافس له الزمالك صاحب 4 ألقاب فقط.

وتوج الأهلي باللقب للمرة الرابعة على التوالي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.



أحرز أهداف الزمالك من ركلات الترجيح، كل من: عبدالله السعيد، حسام عبدالمجيد، ناصر منسى، أحمد السيد “زيزو”، كونراد ميشالاك.

وأهدر حمزة المثلوثى، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، عمر جابر، ركلات جزاء الزمالك.

فيما أحرز أهداف الأهلى كل من: محمد مجدى “قفشه”، عمر كمال عبدالواحد، مروان عطية، عمرو السوليه، بيرسى تاو، يحيى عطية الله، حسين الشحات،

وأهدر رضا سليم ، يوسف ايمن.



تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات اللقاء، إلا ان الفريقان فشلا فى ترجمة سيطرتهما على الكرة بتسجيل اى أهداف، ولم ينجح اى منهما فى فرض اسلوب لعبه على الآخر.

فى الدقيقة الـ 65 حصل ناصر ماهر لاعب الزمالك، على البطاقة الصفراء بسبب تدخل عنيف على حسين الشحات.

فى الدقيقة الـ 68 حصل عبدالله السعيد على الكارت الأصفر، وفى الدقيقة الـ 52 حصل طاهر محمد طاهر على إنذار.



شهد الشوط الأول سيطرة نسبيه للأهلى على مجريات الشوط الأول، ولكن فشل في ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل اي أهداف، رغم حصول اللاعب حسين الشحات على تنفراد في الدقيقة الـ 9 ، و الفلسيطنى وسام أبو على على فرصه حقيقة، إلا ان حارس الزمالك محمد عواد تألق في التصدي لهما.



في الدقيقة الـ 20 انقذت العارضة مرمى الزمالك من هزة شباكه، بعد أن سدد يحيى عطية الله لاعب الأهلى كرة قوية، جاءت على يسار محمد عواس حارس الأبيض.



في الدقيقة الـ 30 ألغت تقنية الفار هدف لسيف الدين الجزيرى لصالح الزمالك، بداعى التسلل.

