الأهلى يعادل رقم الزمالك.. تعرف على تاريخ مواجهات القمة خارج الديار



توج الفريق الأول بنادى الأهلى، بلقب كأس السوبر المصرى للأبطال 2024، بعد الفوز على الزمالك، بركلات الترجيح، بعد أنتهاء الوقت الأصلى الإضافى بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المبارة التى جمعت بينهما على ملعب "استاد محمد بن زايد" بدولة الإمارات.

وتعتبر تلك المواجهة الثامنة بين قطبى الكرة المصرية والعربية والأفريقية، خارج الأراضى المصرية، حقق خلالها الزمالك الفوز فى أربع منافسات والأهلى فى ثلاثة قبل خوض مباراة الليلة، إلا ان المارد الأحمر عادل رقم غريمه بالأنتصار والتتويج باللقب.

جاءت انتصارات الزمالك الأربعة منها 3 بركلات الترجيح.

ومباراة القمة بين القطبين هذه الليلة جاءت بعد أقل من شهر واحد على لقاء كأس السوبر الأفريقي الذي أقيم يوم 27 سبتمبر الماضي بالعاصمة السعودية الرياض وفاز به الزمالك 4-3 بركلات الترجيح.

كانت المواجهة الأولى فى عام 1994 في السوبر الأفريقي بجنوب أفريقيا، ونجح الأبيض في تحقيق الفوز بهدف دون رد.

وتجدد اللقاء بعد غياب طويل عام 2015، خارج مصر في السوبر المصري بالإمارات، وفاز الأهلي (3-2).

جاء اللقاء الثالث في النسخة التالية لنفس البطولة عام 2016 بالإمارات أيضا، ونجح الزمالك في الفوز بركلات الترجيح (3-1) بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

وفاز الزمالك أيضا في اللقاء الرابع عام 2020 بالسوبر المصري في الإمارات بركلات الترجيح (4-3)، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وبعد عامين تجددت المواجهة في السوبر المصري بالإمارات أيضا، وفاز الأهلي بنتيجة (2-0).

جاءت المواجهة السادسة في السعودية في نهائي كأس مصر 2022-2023، وفاز الأهلي بنتيجة (2-0).

في المواجهة السابعة والأخيرة، تفوق الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح (4-3) بالسوبر الأفريقي على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).