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الخميس 24 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

42‎%‎ من سكان العالم.. هل تستطيع مجموعة بريكس تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية؟

مجموعة البريكس
مجموعة البريكس
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تعد مجموعة البريكس، واحدة من أهم التجمعات الاقتصادية العالمية، حيث تشكل دول المجموعة نحو 40 بالمئة من مساحة العالم ونحو 42 بالمئة من عدد سكان العالم بنحو 3.2 مليار نسمة في حين يصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى نحو 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
عرض برنامج أرقام وأسواق المذاع على قناة أزهري، تقريرا عر مجموعة البريكس وقدرتها على تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن التكتل يحتوي على مجموعة من عمالقة الاقتصاد العالمي مثل الصين التي تحتل المرتبة الثانية في قائمة أكبر اقتصادات العالم إلى جانب الهند التي تحقق معدلات نمو كبيرة وفي طريقها لتكون ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بجانب الإمارات التي تعد أحد أقوى اقتصاديات الشرق الأوسط، ومصر التي تعد لاعب قوي في التجمع اقتصاديا وسياسيا.
بدأت فكرة تأسيس مجموعة بريكس في سبتمبر من العام 2006 وذلك في خضم أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية روسيا والبرازيل والهند والصين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لكن سرعان ما تبلورت الفكرة بشكل سريع وإنضمت دول أخرى إلى التكتل الاقتصادي منها جنوب إفريقيا.


‏https://youtu.be/8AZhWnuP6iQ?si=lfPqSpZ7ktw7jgOI

التجمعات الاقتصادية العالمية مجموعة البريكس الاقتصاد العالمي