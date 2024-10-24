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الخميس 24 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 7 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بين محافظتي الفيوم وبني سويف بعد كمين ابو الروس في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

 


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم ووجود مصابين

علي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أنه وقع بعد كمين أبو الروس بين محافظتي الفيوم وبني سويف بنطاق محافظة الفيوم، وتسبب في إصابة 7 اشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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