لواء بحري يكشف كواليس عملية تدمير السفينيتن داليا وهيدروما فى حرب الاستنزاف

كشف اللواء بحري نبيل عبد الوهاب، كواليس عملية تدمير سفينتي داليا وهيدروما من سفن العدو الإسرائيلي في فترة حرب الاستنزاف.

وقال عبد الوهاب خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد «سافرنا بجوازات سفر مزورة إلى الأردن، ثم نفذنا العملية دون خسارة باستشهاد فرد واحد وهو زميلي فوزي البرقوقي الذي مات بسبب تسمم الأكسجين خلال الغطس»، مردفا «فيلم الطريق إلى إيلات جميل لكنه تضمن بعض المشاهد الدرامية مثل ضرب الضفادع البشرية بالرصاص وهو ما لم يحدث».

وأضاف عبد الوهاب «زميلنا الذي استشهد أصيب بحادث تسمم وكان في إمكانه الصعود لأعلى وإنقاذ نفسه، لكنه كان مربوط معي بحبل واحد، واختار قرار استكمال العملية رغم معرفته إنه سيموت ، كل منا ركب اللغم الخاص به، وحينها أشار لي أنه غير قادر فصعدنا لسطح المياه لكنه كان قد استشهد».

وواصل «أخدت قراري في أقل من ثانية أنني سأخذ جثمانه وأرجع به حتى لو كان المقابل حياتي فحملته مسافة 16 كيلو متر من إيلات حتى الأردن وسعدت بنقل فوزي لمصر».

