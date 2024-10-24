محافظ كفر الشيخ يتابع توافد المواطنين على ساحة المسجد الإبراهيمي

تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، توافد آلاف المواطنين من أبناء محافظة كفرالشيخ ومحافظات الجمهورية والوفود العربية، على ساحة مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستعدادات التي قامت بها الأجهزة المعنية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، لاستقبال الزائرين للاحتفال بالليلة الختامية للمولد الدسوقي.

كلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الاستعدادات الأمنية وتأمين مداخل ومخارج دسوق، بالإضافة إلى البوابات الأمنية الموجودة على مداخل الميدان وأبواب المسجد، والمتابعة المستمرة من خلال كاميرات المراقبة المتواجدة بجميع أماكن التجمعات لمولد سيدي إبراهيم الدسوقي، مع التعزير بالعديد من سيارات الإسعاف بساحة «المسجد الإبراهيمي» والتأكيد على جاهزيتها بالأطباء والتجهيزات الطبية المختلفة.

وجه محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم بجميع أنحاء دسوق وخاصةً بساحة الميدان الإبراهيمي والمناطق المجاورة، ورفع القمامة من الشوارع والميادين والأماكن العامة أول بأول، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة، وتسهيل مرور المواطنين، وتقديم الخدمات المتميزة لهم.

وأكد أهمية ساحة الميدان الإبراهيمي بدسوق، لما لها من مكانة دينية وثقافية وسياحية، وتسهم فى تحسين المظهر الجمالي للمسجد والمناطق المحيطة به، وتعزيز التفاعل الإجتماعي بين أفراد المجتمع، وتوفر مساحة أكبر للمصلين والزوار، مشيرًا الى أن المسجد أحد أشهر المساجد فى مصر، ويقصده ملايين الزائرين من مختلف أنحاء العالم.

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