أحد أبطال «إيلات» يكشف طريقة اختيار الضفادع البشرية للعمليات العسكرية

قال اللواء بحري نبيل عبد الوهاب، أحد أبطال إغراق المدمرة إيلات، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له شيء عظيم، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حينما كان وزير للدفاع كرمه وقال له «تأخرنا على سيادتك يا فندم».

وأشار عبد الوهاب خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد إلى أن الرئيس السيسي كرم أبناء دفعته الذين شاركوا في حرب اكتوبر وإغراق المدمرة إيلات.

وتابع : الرئيس السيسي حينما كرمنا لم يفرق بين جندي وضابط شارك في انتصارات أكتوبر أو إغراق المدمرة إيلات.

وعلق قائلا: ضربنا أهداف عدة لإسرائيل بواسطة الضفادع البشرية والمدمرات، منوها أن الضفدع البشري يتعرض لاختبارات عصيبة في الغوص والسباحة، في فرقة تبدأ من 3 شهور حتى عام.

وأضاف عبد الوهاب أن مركب التوصيل لمحيط العملية المخطط تنفيذها تقوم بعملية الإنزال قبل المحيط بـ 3 كم، مختتما: يتم اختيار أشطر ضفادع بشرية في التدريبات لاختيار العمليات.



