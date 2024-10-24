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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة الأقصر تصدر قرارات لـ3 أساتذة لتوظيف خبراتهم لخدمة المجتمع

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر
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أصدرت الدكتورة صابرين عبدالجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، عدة قرارات بتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس بتولي مناصب جديدة، وذلك في إطار حرص الجامعة على مواكبة توجهات الدولة في تعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمع؛ وتوظيف القدرات والخبرات للاستفادة بها في كافة المجالات.

تضمنت القرارات، تعيين الدكتور رمضان عبد المعتمد، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، مستشارًا لرئيس الجامعة للشئون الثقافية والفنون والتنسيق الحضاري، كما أصدرت قرارًا بتعيين الدكتورة منال محمد مبارك، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، مديرًا لوحدة حقوق الإنسان بالجامعة، وتعيين الدكتورة رضا عطالله، المدرس بكلية الآثار؛ منسقًا لجامعة الأقصر للتواصل المجتمعي.

وهنأت الدكتورة صابرين عبدالجليل، الأساتذة بالمناصب الجديدة؛ مشيرة إلى أن جامعة الأقصر تمتلك كوادر أكاديمية قيادية، ذات خبرة، ومسؤولة؛ نثق في إمكاناتهم ونأمل في بذل المزيد من الجهود والتكاتف للارتقاء بالجامعة.

الدكتورة منال محمد مبارك
الدكتورة منال محمد مبارك
الدكتورة رضا عطالله
الدكتورة رضا عطالله
الدكتور رمضان عبد المعتمد
الدكتور رمضان عبد المعتمد
الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر الأقصر جامعة الاقصر كلية الفنون الجميلة كلية الآثار