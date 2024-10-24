إحالة عاطلين إلى الجنايات لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة

قررت جهات التحقيق المختصة اليوم إحالة عاطلين إلى محاكمة الجنايات لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة(الاستروكس ) بقصد التربح بطريقة غير شرعية.



تسلمت نيابة عين شمس تقرير المعمل الكيميائي للمضبوطات الى عثر عليها بحوزة المتهمين وأكد التقرير أن المضبوطات مواد مخدرة محظور تداولها

وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين والتحريات التكميلية واحراز التليفونات المحمولة.



ونجحت قوة أمنية في ضبط (عاطلين) .اثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس بقصد الاتجار والتربح. - ومبلغ مالى - و2 هاتف محمول) تم القبض عليهما وإحالتهما الي محكمة الجنايات لمحاكمتهما.