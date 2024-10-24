مهرجان الجونة السينمائي يقدم التحية لروح الراحلين في 2024 بافتتاح الدورة السابعة

شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، تقديم المهرجان التحية لروح أبرز الراحلين في 2024، وهم الراحلين صلاح السعدني، وشيرين سيف النصر، وجمال برسوم، والمنتجين الأربعة، حسام شوقى وفتحى إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحى، وأحمد فرحات وضياء جاويش والملحن حلمي بكر وناهد رشدي.

يشهد الحفل حضور نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم من بينهم المهندس نجيب ساويرس، مؤسس المهرجان ، والمهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة المهرجان، والفنانة القديرة يسرا، عضو المجلس الاستشاري الدولي للمهرجان.

كما حضر المهندس عمر الحمامصي، وعمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك للمهرجان، والمخرجة القديرة ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان.

ويستمر المهرجان حتى الأول من نوفمبر المقبل، ويُعد من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، حيث يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

حفل الافتتاح من إخراج أحمد الجارحي و senior producer رشا ناجح و producer يحيي الغريب وتصميم إضاءة مازن المتجول و DESIGNER كريم الحيوان و art director كريم أسامة وتصميم ملابس غدير خالد وتصميم الرقصات ليلى غالب.