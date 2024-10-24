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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس "القابضة للمياه" يتفقد استعدادات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لموسم الأمطار

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي
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أجرى المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جولة تفقدية لمعدات واستعدادات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادًا لموسم الأمطار، وخلال الجولة،  زار رئيس الشركة القابضة محطة التنقية الشرقية بالإسكندرية، لمشاهدة والاطلاع على أنظمة تشغيل المحطة وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، وتقليل كمية الحمأة المنتجة، وذلك تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما شهد اصطفاف السيارات والمعدات المشاركة في مواجهة السيول والأمطار واستعدادها ومدي جاهزيتها والتأكد من صلاحيتها الفنية، واستيعاب العاملين للمهام المطلوبة منهم أثناء الطوارئ.

وأكد أهمية متابعة حالة المحطات، واتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لموسم الأمطار، ومتابعة تنفيذ خطة الطوارئ والأزمات لضمان الجاهزية الكاملة لمواجهة أي تقلبات جوية قد تؤثر على خدمات المياه والصرف الصحي.

كما استعرض اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادات الشركة للتعامل مع موسم الأمطار وموقف المشروعات الجارية.

ورافق رئيس الشركة القابضة، اللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

تأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق بتعزيز استعدادات شركات المياه والصرف الصحي لمواسم الأمطار، والحرص على تقديم خدمات ذات جودة عالية.

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