نتنياهو يرحب بجهود مصر لصفقة الإفراج عن المحتجزين في غزة

نقلت وكالة الأنباء الدولية "رويترز" اليوم الخميس، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يعبر عن ترحيبه بالجهود المصرية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يتعلق بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، وذلك في سياق تغطية عاجلة أفادت بها قناة "القاهرة الإخبارية".

في هذا الإطار، أفاد مصدر مسؤول بأن وفدًا أمنيًا مصريًا رفيع المستوى قد بدأ اجتماعات مع قيادات حركة حماس في العاصمة المصرية. الاجتماع يهدف إلى بحث الوضع الحالي في غزة، بالإضافة إلى البحث في السبل الممكنة لتجاوز العقبات التي تعترض جهود التهدئة في المنطقة، وفقًا لما ورد في تقرير عاجل من قناة "إكسترا نيوز".

وأضاف المصدر أن هذا اللقاء يعكس الجهود المستمرة لمصر لاستئناف المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة. وأكد أيضًا على التزام مصر بتعزيز إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لمساعدة السكان المتضررين.