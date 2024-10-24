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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العاهل الأردني يحل مجلس الأعيان ويعين أعضاء جددًا برئاسة فيصل الفايز

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
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أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إرادة ملكية، اليوم الخميس، بحل مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 24 أكتوبر 2024.

ونصت الإرادة الملكية، أنه بعد الاطلاع على الفقرة الرابعة من المادة (34) والفقرة (2/ج) من المادة (40) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هوآت: "يحل مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 24 تشرين الأول 2024".

وأصدرت الإرادة الملكية بتعيين أعضاء جدد في مجلس الأعيان، وذلك بمقتضى المادة (36) والفقرة (2/ج) من المادة (40) من الدستور، اعتبارا من تاريخ 24 أكتوبر 2024.

كما أصدرت الإرادة الملكية، بتعيين فيصل عاكف الفايز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 24/10/2024.

 

الملك عبد الله الثاني مجلس الأعيان