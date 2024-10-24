هند صبري ومحمود حميدة.. نجوم السينما على ريد كاربت الجونة السينمائي

انطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته السابعة، مساء اليوم، والذي يستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل. وتوافد عدد كبير من نجوم السينما على الريد كاربت لمركز الجونة للثقافة والفنون لحضور حفل الافتتاح.

من بين الحضور الفنان محمود حميدة، والذي يتم تكريمه بجائزة الإنجاز الإبداعي خلال حفل الافتتاح، كما تواجدت النجمة هند صبري، والفنانة أمينة خليل، والفنان أمير المصري، وغيرهم من النجوم.

يضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما يشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.

يشهد افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي توجيه التحية لذكرى الفنانين الذين رحلوا عن دنيانا خلال العام المنصرم، في لحظات نتذكر فيها من غادرونا بأعمالهم وأرواحهم التي لا تزال تضيء سماء الفن، هؤلاء الذين تركوا بصمة لا تمحى في قلوبنا وشاشاتنا، كانوا أكثر من مجرد مبدعين؛ كانوا مرآة لقصصنا، وأحلامنا، وتحدياتنا.

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