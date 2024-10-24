نائب محافظ البحيرة يتابع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز بدر

أجري الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، جولة تفقدية بمركز ومدينة بدر ‏لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور اللواء محمد عمار، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر، وم هشام أحمد- رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة.

تفقد نائب المحافظ محطة معالجة الصرف الصحى ومحطة الرفع الرئيسية بمدينة بدر بتكلفة إجمالية ٤٠٠ مليون جنيه و تتكون من محطة معالجة بطاقة ١٠ آلاف م٣ / يوم ، وهى أول محطة معالجة ثلاثية، بالإضافة الى عدد ٢ محطة رفع وخطوط طرد، وشبكات انحدار بطول ٦٠ كم، حيث تم الإنتهاء من محطة المعالجة ومحطة الرفع و ٤٠ كم من الشبكات وجارى نهو باقى الأعمال ومد التوصيلات المنزلية.

كما تفقد محطة معالجة المعركة الجاري تنفيذها لتعمل بطاقة ١٠ آلاف م٣ / يوم بنسبة تنفيذ ٨٠ % ومعها محطات رفع كل من المعركة والعزيمة والكفاح والتي تخدم جميعها قرى المعركة والكفاح والعزيمة والفالوجا والتل الكبير والنجاح وعين جالوت، وبتكلفة تقديرية ٥٠٠ مليون جنيه، ومن المقرر نهو الأعمال وبدء التشغيل يونيو 2025 .

يذكر أن المحافظة شهدت طفرة كبيرة في مشروعات مياه الشرب إتساقاً مع توجه الدولة المصرية لتلبية إحتياجات المواطنين من المرافق الحيوية التي تمس حياتهم اليومية خاصةً فى قطاع مياة الشرب والصرف الصحي.

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، إستمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، مع الإلتزام بتنفيذها بجودة عالية وفق جداول زمنية محددة، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.