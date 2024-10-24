بوتين يشدد على ضرورة منع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم /الخميس/، أن دول البريكس تدرك ضرورة منع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط بجميع السبل الممكنة.

وقال بوتين، خلال اجتماعه مع نظيره الإيراني مسعود بزيشكيان، إننا جميعا قلقون من تطورات الأحداث في غزة والمنطقة عموما، قائلا: "بالطبع نأمل في اتخاذ جميع التداير الممكنة لتخفيف التوترات وتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة ككل"، ذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء / تاس / الروسية.

وأعرب بوتين لنظيره الإيراني عن أمله في حل جميع القضايا العالقة الناشئة في المنطقة، مضيفا: "أننا نعول بشكل كبير على الدور الإيراني الفعال في رابطتنا (البريكس)".