أستاذ علاقات دولية: كلمة السيسي في قمة بريكس شملت جميع الأزمات المصيرية

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بقمة بريكس بروسيا تضمنت كل الأزمات التي يعاني منها الشرق الأوسط حاليًا.

وأكد "عاشور"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة بكر عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مجموعة بريكس تستهدف تحقيق التعددية القطبية والتحول بالنظام العالمي من الهيمنة الأمريكية الممثلة في الأحادية القطبية إلى التعددية القطبية.



وأوضح، أنّ التعددية القطبية تأتي مع إحداث توازن سياسي على مستوى العالم كله، وهو ما يقلل من اللجوء إلى الصراعات واستخدام القوة في العلاقات الدولية، لافتًا، إلى أن مجموعة بريكس تأسست عام 2008 على خلفية الأزمة المالية العالمية نتيجة التصرفات الأحادية من الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا، إلى أنّ "بريكس" بعدما توحدت أصبحت تستهدف تأسيس جبهة موحدة اقتصادية تضاهي الجبهة الأمريكية، لللحفاظ على اقتصادات الدول الأعضاء، وكذلك التخديم على الدول النامية.