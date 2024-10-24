أحمد محسن: كلمة الرئيس بقمة "بريكس" داعية لدعم تمويل الدول النامية

أشاد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس السيسي خلال فعاليات قمة بريكس المنعقدة في روسيا، قائلا: إنها جاءت كاشفة للأزمات التي تعاني منها المنطقة وفي مقدمتها الحرب الوحشية التي تقوم بها اسرائيل في قطاع غزة وغياب المحاسبة والعدالة.

ونوه "محسن"، في تصريح صحفي له اليوم الخميس، بكلمة الرئيس السيسي على هامش اجتماع بريكس بلس، والتي قال إنها تأتي في ظل ظرف دولي دقيق من الأزمات والتحديات المركبة ويهدد مصداقية النظام الدولى متعدد الأطراف، مشيرا خلال تجمع بريكس بلس، إلى أن مصر تؤمن بضرورة تكاتف الدول النامية وتعزيز تعاون الجنوب من أجل التنمية، وأن هناك غياب للمحاسبة والعدالة فيما يرتكب في قطاع غزة ولبنان.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر ترفض تماما استمرار الوضع الراهن وتشدد على أهمية العودة للتسوية السياسية ومشروع السلام واقامة دولة فلسطينية والحفاظ على سلامة ووحدة لبنان.

ولفت نائب الصعيد، إلى حديث السيسي عن الأزمة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، على وقع الحرب الإسرائيلية المستمرة، لما يزيد عن العام، على أبناء الشعب الفلسطينى المحاصرين بقطاع غزة، والمحاطين بأشكال القتل والترويع كافة وامتداد هذه الاعتداءات إلى الأراضى اللبنانية، مما يعد أكبر دليل، على ما وصل إليه عالمنا اليوم، والنظام الدولى، من تفريغ للمبادىء وازدواجية للمعايير.

واختتم النائب احمد محسن، أن كلمة السيسي تذكير لمجلس الأمن والمجتمع الدولي، بمسؤولياته عما يحدث من انتهاكات اليوم وضرورة ووقف هذه الحرب الشعواء وتأثيراتها على التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.