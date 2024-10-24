استثمار في المستقبل.. بوتين يتحدث عن فرص جديدة مع البريكس

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية إنشاء منصة استثمارية جديدة تحت مظلة مجموعة البريكس، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تعزيز جهود التنمية في كل من أفريقيا ودول جنوب آسيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الختامي لقمة البريكس في مدينة قازان الروسية، حيث أجاب بوتين على استفسارات الصحفيين حول الأهداف الاستراتيجية للمجموعة.

وأوضح بوتين أن روسيا تسعى لتوسيع علاقاتها مع الدول الأفريقية، مشددًا على ضرورة التركيز على مجالات متعددة إلى جانب التعاون العسكري.

وأكد أن تعزيز العلاقات مع أفريقيا يعد جزءًا أساسيًا من جهود روسيا مع شركائها في البريكس، مما يعكس الالتزام بتحقيق منافع مشتركة للطرفين.

وأشار بوتين إلى توقعاته بأن إنشاء هذه المنصة الاستثمارية سيكون محوريًا لعملية النمو الاقتصادي للدول الأعضاء، بما في ذلك روسيا والصين والمملكة العربية السعودية ودول أخرى.

وأوضح أن التوجهات الاقتصادية ستتجه نحو الازدهار، خاصة في مناطق معينة من العالم، مثل دول جنوب آسيا وأفريقيا، حيث يُتوقع أن تشهد هذه المناطق تقدمًا ملحوظًا في التنمية.

كما أكد بوتين أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ هذا المشروع، مشيرًا إلى أن هذه المنصة الاستثمارية ستكون خطوة حيوية ضمن استراتيجية مجموعة البريكس للارتقاء بمعدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المعنية.