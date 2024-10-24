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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد سلطان: مسلسل عمر أفندي أعاد انتشاري قبل طرح فيلم المخفي

أحمد سلطان
أحمد سلطان
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قال الفنان أحمد سلطان خلال العرض الخاص لفيلم "المخفي"، إن أحداث الفيلم تدور حول شاب مهمش ضعيف الشخصية، وهذا بالطبع خطأ حيث لابد أن يواجه الانسان مشاكله.

وأشار سلطان، إلى أن مسلسل "عمر أفندي" أعاد انتشاره في الساحة الفنية قبل طرح فيلم "المخفي" والذي يعد أولى بطولاته السينمائية.  

تدور أحداث فيلم "المخفى" حول شاب تخرج حديثا ويسعى لدخول مجال العمل، لكن بسبب خجله الشديد يصدق كل ما يقال له، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن نية مع كل من يقابله وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدي فى مواقف تحدث معه فى العمل ومع حبيبته وأهله وأصدقائه، ومع ذلك يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مفرط، مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

فيلم “المخفي” بطولة أحمد سلطان، عمرو عبد الجليل، محمود حافظ، محمد محمود، بدرية طلبة، ريهام الشنواني، وآخرين، قصة وسيناريو وحوار أحمد عبدالله وإخراج محمد الشورى.

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